Marido e pai de Paulo Gustavo se pronunciam após piora do ator: “Fé”

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, fez um desabafo sobre os dias difíceis que está passando com a internação do artista, que luta contra a Covid-19. Ele comentou sobre a piora no quadro de saúde do ator, na noite dessa sexta-feira (2/4).

“Estou vivendo dias difíceis… Optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet. Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente”, desabafou o dermatologista, que recebeu dezenas de mensagens de apoio de fãs e de artistas nos comentários.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários