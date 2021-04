Mattel lança coleção de Barbies com diferentes tons de pele, tipos de cabelo e corpos

A estilista afro-americana Shiona Turini, com o objetivo de promover a inclusão e para que todas as meninas se sintam representadas

José Augusto e Tamara Chagas em álbum familiar com os filhos, Yan e Yago, em sua chácara.

Maristela Conde fez 40 em modo tranquilidade na Sexta-Feira Santa. Parabéns amiga!

Renato Russo faria 61 anos dia 27 de março, como ele faz falta nesse mundo louco, dividido. Suas composições nos ensinaram a protestar, sem que tivéssemos que nos odiar. E nos ensinou que o amor pode ser sentido de formas e maneiras completamente diferentes.

A Mattel lançou uma nova coleção de Barbies com diferentes tons de pele, tipos de cabelo e corpos em colaboração com a estilista afro-americana Shiona Turini, com o objetivo de promover a inclusão e para que todas as meninas se sintam representadas.

A designer ficou muito animada quando a empresa a contatou para desenvolver o projeto. Em um post em sua conta do Instagram ela comentou sobre sua experiência no desenvolvimento de designs para cada uma das bonecas:

“Minha visão era projetar bonecas Barbie diversificadas e realistas, em estilos fortes com temas que tenho visto ao longo do meu trabalho, como o contraste de pele, desafiando a uniformidade tradicional. ”

Além disso, Shiona comentou que desenhar as bonecas afro foi um sonho que se tornou realidade para ela: “Cresci obcecada pela Barbie e, embora ela tenha sido um dos meus primeiros ícones de moda, lembro-me claramente de procurar nas prateleiras por bonecas que se parecessem comigo e voltar de mãos vazias ”.

Edileusa Amadeu em Caldas Novas sem aglomeração curtindo as fontes termais.

Gleyce Damasceno campeã do BBB18 in mood pandemia fazendo carão após harmonização facial e preenchimento labial.

O padre Marcelo Rossi é um grande exemplo de superação. Ele amargou por vários anos uma intensa depressão e conseguiu dar a volta por cima. Entrou na vibe uma Ave Maria e dez flexões.

A Alemanha disse adeus a Angela Merkel com seis minutos de calorosos aplausos. Ela liderou 80 milhões de alemães por 18 anos com competência, habilidade, dedicação e sinceridade. Período em que não houve transgressões. Não designou uma secretaria para nenhum de seus parentes. Não afirmou ser a criadora da glória. E tampouco lutou contra aqueles que a precederam. Quando falava, estava convicta de seu discurso sério. Não aparecia nos becos de Berlim para ser fotografada. Essa é a mulher que foi apelidada de “A Senhora do Mundo” e descrita como o equivalente a seis milhões de homens.

Ao deixar a posição de liderança do partido e entregou-a aos que a seguiram, e a Alemanha e seu povo, estão em melhor forma do que estavam quando ela assumiu o cargo. A reação dos alemães se mostrou sem precedentes em toda a sua história, posicionados nas sacadas das casas e a aplaudiu calorosa e espontaneamente por 6 minutos contínuos.

A Alemanha permaneceu como um só corpo se despedindo da líder da Alemanha, uma física-química que não se deixou seduzir pela moda ou pelas luzes e não comprou imóveis, carros, iates ou aviões particulares, sabendo que era da ex-Alemanha Oriental. Despediu-se do seu posto depois de deixar a Alemanha na liderança. Dezoito anos e ‘não trocou de roupa’. Numa conferência de imprensa um jornalista perguntou a Merkel: – reparo que o seu vestido é repetido, a senhora não tem outro? E ela respondeu: – Sou funcionária do governo e não modelo. Noutra conferência de imprensa, perguntaram-lhe: – A senhora tem empregadas domésticas que fazem a limpeza da casa, preparam as refeições, etc.…? Sua resposta foi: – Não, não tenho trabalhadores e não preciso deles. O meu marido e eu fazemos esse trabalho em casa todos os dias.

Mora num apartamento normal como qualquer outro cidadão. E ele é o mesmo no qual vive desde antes de ser eleita Primeira-Ministra da Alemanha. Não possui nenhuma mansão com empregados, piscinas e jardins. Esta é Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, A MAIOR ECONOMIA DA EUROPA!

A Capixaba Aneliz Ferreira acompanhou o marido militar e está residindo em Rio Branco. Ela aproveitou o feriado santo para conhecer Cuzco e voltou encantada apesar dos percalços da pandemia.

A ONU reconheceu formalmente os direitos territoriais coletivos dos povos indígenas como os maiores guardiões da floresta e garantirá a segurança da posse dos territórios como uma maneira eficiente e econômica de reduzir as emissões de carbono nas conclusões do novo relatório Povos indígenas e comunidades tradicionais e a governança florestal, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe (FILAC).

O documento revela pela primeira vez até que ponto a ciência tem mostrado que os povos indígenas e comunidades tradicionais em geral têm sido melhores guardiões de suas florestas em comparação com os responsáveis pelas demais florestas da região.

Um sucesso a Semana do Circo no Meta kids. A coordenação elaborou extensa programação garantindo a segurança e informações sobre a pandemia. Entre as atividades interativas, as crianças tiveram muitas brincadeira, histórias infantis narradas e culinária divertida com Master Chef kids. Tudodebom!

A linha também traz Shampoo e Condicionador, para o ritual completo de cuidados com os cabelos. Auxilia no controle da queda dos fios pelo estresse, aumentando a resistência e a elasticidade das fibras capilares. Toda a linha possui fórmula vegana e mais de 90% de ingredientes naturais em sua composição, além de ter sido dermatologicamente testada. A fragrância da linha foi desenvolvida com Scent Trek® da Guirlanda de Jasmim, um acorde que remete ao cheiro das guirlandas tradicionalmente utilizada pelas mulheres indianas, trazendo um delicioso floral branco que te convida para um momento de calma.

*O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior publicou decreto legislativo que prorroga o Estado de Calamidade Pública no Acre em razão da pandemia da Covid-19. A prorrogação vale até dia 31 de dezembro de 2021. Com a medida, o Estado fica livre de atingir os limites fiscais estabelecidos pela lei orçamentária e poderá contratar mais do que estava previsto, incluindo os atos por meio de dispensa de licitação.

*Jizus Craiste! O Brasil vai tão mal das pernas que até a Bolívia fechou as fronteiras com nosso país. A que ponto chegamos!

*Mais de 90% da população rio-branquense está com os níveis de endividamento elevados e que prefere manter as contas domésticas em dias ou com pequenos atrasos. É o resultado de uma pesquisa é do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC.

*O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução CGSN nº 159, de 29 de março de 2021, que prorroga para o dia 31 de maio de 2021 o prazo para apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais-Defis, referente de 2020.

*Como fez falta este ano a tradicional Feira de Peixes que foi literalmente substituído por ovos. É o que temos para hoje!

*Da sexta-feira santa à domingo, 2 ao 4, estará em vigor a medida de restrição com atendimento permitidos apenas aos terminais de autoatendimento bancário, farmácias, hospitais, laboratórios de análises clínicas, consultórios médicos e funerárias. Os postos de combustíveis estarão disponíveis apenas para veículos oficiais da área da saúde e da segurança, das 7h00 às 10h00. Serviço delivery, ou drive thru não será permitido. O funcionamento de cultos religiosos e espaços públicos e privados de lazer, também não estão autorizados. O toque de Restrição, ou seja, a circulação das pessoas está liberada até às 22h00, depois desse horário a movimentação nas ruas está proibida até às 5h00 da manhã.

*Não à compra de vacinas por empresários. Isso é uma indecência. Nem o país mais capitalista do mundo fez isso. Vacina é um direito universal. Vacina já! Vacina para todos! Viva o SUS!!!

*Chocada com essa ordem: Facções proíbem bailes em favelas do Rio de Janeiro, para conter o avanço da Covid. “Falem pra geral que a ordem é dos comandos, nada a ver com Bolsonaro ou OMS”.

*Se essa média de mortos continuar, em menos de dois meses e chegaremos aos 600 mil.

*Acabo de ler um post de uma pessoa conhecida que perdeu o marido e as três irmãs para a covid19. Uma família ceifada por essa doença terrível e pela incompetência do governo central. Não são números. São vidas. São famílias destruídas.

*Poucos admitem, mas no BBB 21, no jogo da discórdia o FIUK, ou Feiuck, apelido adquirido por sua chocante antipatia. Ele resumiu bem o lugar “humano” com que “aceitamos” os “paraíbas” (de qualquer origem). Para ele, Juliette pode admira-lo. Pode brincar. Poder ser uma FÃ. Ele promete tratar com carinho, aprendeu isso desde pequeno. Mantendo distância.

Mas alto lá! Saiba seu lugar e não misture as coisas, Paraíba. Não é porque eu aceito brincar que você seja uma igual. Seu lugar é na xepa, Paraíba. Mas pode fazer uma palhaçada, a gente aceita, mas deixando claro que é uma coisa étnica exótico meio assim Regina Casé. Só não se misture com o vip. Saiba bem o seu lugar.

Mas não é xenofobia não. Você é da casa. Eu te trato com humanidade, veja que muitos não tratariam “vocês” assim. Só não chore. Não apareça nas câmeras. Não fique na sala.

Muito lamentável um comportamento destes em pleno século 21!

*A amizade consiste na delicadeza do “estar disponível” para sentir o outro. Ela é o exercício da empatia. Aquele que é incapaz de ouvir, por mais bem-sucedido que seja no mundo dos fatos, é ainda indigente nos terrenos da alma. É estrangeiro no solo da afeição. E nem percebe que, de tanto omitir-se de ouvir, a sua alma emudece e se esquece, um tanto mais e a cada dia, do existir.

Semana Santa em tempo de pandemia

Chegou o momento de celebrarmos, deste jeito tão diferente, tão novo, a nossa Semana, para muitos, a mais importante do ano. O sentimento mais forte deste momento é a nossa comunhão de irmãos em Jesus, Nosso Senhor, distantes fisicamente, mas plenamente unidos espiritualmente por este dom de Deus que são os meios de comunicação: a internet que nos possibilita nos encontrarmos para celebrar a fé que nos une, o amor que nos irmana. De fato, quem nos une agora é Deus.

Estamos todos envoltos em dois sentimentos nestas últimas três semanas: os sofrimentos e as preocupações com a pandemia do novo coronavírus que nos ameaça e pode nos levar desta vida ou levar nossos parentes ou amigos; os sacrifícios de isolamento social, a impossibilidade de trabalhar e o incômodo de não saber até quando esta situação vai perdurar e, ainda, como será nosso sustento depois de tudo disso. Há os que já se perguntam: depois da pandemia sanitária, como enfrentaremos a pandemia econômica?

O segundo sentimento é, contudo, de gratidão a Deus por ver tantas coisas bonitas que o mundo está experimentando nesta situação inusitada e quase misteriosa. Estamos fechados em nossas casas, mas não estamos, na verdade, isolados uns dos outros, pois nos comunicamos por sentimentos de amizade, de fraternidade, de solidariedade, de fé. Fico pensando que, em certo sentido, estamos muito mais juntos agora, mais conectados. O mundo inteiro está rezando muito mais. Nunca o papa, os bispos, os padres estiveram tão presentes em nossas casas, como agora. A Palavra de Deus está chegando intensamente em nossos lares e no coração da maioria.

