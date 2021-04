Vacinas contra Covid chegam ao AC nesta quinta para pessoas acima de 59 anos

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, disse, nesta quinta-feira (15), que um novo lote de vacina contra o coronavírus deve chegar a Rio Branco ainda nesta tarde já prestará novos esclarecimentos sobre o prosseguimento da campanha de imunização na Capital.

“Não sabemos o quantitativo de doses que iremos receber. Mas, ainda que soubermos, de acordo com o nosso planejamento, poderemos começar a vacinar as pessoas portadores de comorbidades com idade acima de 59 anos”, disse o secretário.

As comorbidades estão relacionadas às doenças crônicas, além de diabetes, obesidade e outros, cujos portadores poderão começar a ser imunizados já na sexta-feira (16).

O secretário Frank Lima disse que as denúncias de que estariam sumindo vacinas em Rio Branco devem ser, sim, investigadas e chegou a citar o vereador Emerson Jarude (MDB), o qual vem denunciando que as contas em relação ás vacinas distribuídas e as aplicadas não estão fechando. “Se ele acha que estão sumindo vacinas, cabe a ele dizer para onde foram e quando sumiram. O que sei, até aqui, é que estamos trabalhando segundo os protocolos do Ministério da Saúde”, afirmou.

De acordo com o secretário, de todas vacinas entregues, algo superior a 48 mil doses, todas foram aplicadas com exceção de um estoque de 10 mil, que estão reservadas para a segunda dose. “Há outras doses, superior a mil, que estão reservadas a ribeirinhos, as quais n~çao forma aplicadas ainda porque, para imunizar quem mora em beira de rios e igarapés, requer uma logística maior e isso está sendo feito. Por duas vezes já subimos rios e igarapés imunizando ribeirinhos e vamos concluir esta etapa”, disse.

Das doses distribuídas em Rio Branco, as únicas as quais a Semsa não teve acesso, lembrou o secretário, foi a um total de 600, entregues pelo Governo do estado direto ás mãos do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar santos, para a imunização de servidores da área. “Mas, como a Justiça federal suspendeu este procedimento para a área de segurança, nós devemos receber essas doses de volta e estamos prontos para aplicar em outras pessoas”, afirmou Frank Lima.