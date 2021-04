Militante do Partido dos Trabalhadores no Acre morre após sofrer AVC em Rio Branco

Morreu, no início da tarde desta quarta-feira (14), no hospital Santa Juliana, em Rio Branco, o militante petista Luis Vasconcelos da Silva, de 55 anos. Conhecido como “Luis Doido”, principalmente pelo radicalismo na defesa de suas convicções, era um antigo militante do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Doido” foi vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido há dez dias. Nas ultimas horas seu quadro se agravou e ele veio a óbito.

O presidente regional do PT, Cesário Campelo Braga, emitiu nota de pesar pela morte do militante. O sepultamento será na quinta-feira (15).