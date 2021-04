Ministério Público do Acre é alertado sobre golpes aplicados por meio do Whatsapp

O Ministério Público do Acre (MPAC) informou na terça-feira (13) que recebeu do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) um alerta para possíveis golpes via WhatsApp contra prefeituras e câmaras municipais usando o nome da instituição.

Membros de um grupo criminoso estariam se apresentando como promotores de justiça e pedindo depósitos bancários e apoio de motoristas e veículos. No MPAC, não houve nenhum registro dessa natureza.

De qualquer forma, o MPAC reformou que não faz comunicações oficiais por meio de WhatsApp e que caso isso ocorrer, pede para que os gestores busquem imediatamente a Promotoria de Justiça de sua cidade.