Moradores do bairro Cadeia Velha dizem que fossas do Saerb causam incômodo com o fedor

Moradores do bairro Cadeia Velha, nas imediações da rua Epaminondas Jácome, nas esquinas com as travessas Amazonas e Santa Catarina, denunciam que são obrigados a conviver, quase diariamente, com um forte odor de fezes humanas que exala de uma caixa de esgoto a cada vez que caminhões do Saerb (Serviço de Águas e Esgotos) aparecem para mexer no local.

De acordo com uma das moradores do local, Rosa Dávila Pinto, de 84 anos, o odor fica tão insuportável que, mesmo fechando as portas e janelas, o odor alcança quartos, cozinhas e outros cômodos.

“Fica ruim até para comer. É muito difícil a gente comer com odor de fezes”, diz dona Dalva.

Informada da situação, a diretora-presidente Depasa (Departamento Pavimentação e Saneamento), Walesca Bezerra, que também responde pelo Saerb, disse que mandaria verificar.

Técnicos do Saerb estiveram no local e informaram que providências estavam sendo tomadas para que o problema não volte a se repetir. “As fezes não serão mais depositadas na fossa”, informou um técnico do Saerb.