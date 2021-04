Casal perde filho único para a Covid-19, em Rio Branco; homem deixa filho de 4 anos

Morreu na noite desta sexta-feira (16), em Rio Branco, vítima da Covid-19, o freteiro Olieriton da Silva Martins, conhecido pelos amigos como “Nem” e “Cabeça”. Segundo informações, ele foi vítima da nova variante do coronavírus, identificada inicialmente no Amazonas.

Filho único, Olieriton deixa a esposa, que também está internada com Covid-19 no Hospital Santa Juliana, e uma criança de quatro anos.

O freteiro era portador de diabetes e ficou internado no Santa Juliana por cerca de uma semana. O caso dele se agravou na quarta-feira (14), quando precisou ser entubado. No dia seguinte, ele teve uma piora no quadro após insuficiência nos rins e no fígado em decorrência da doença.

Nas redes sociais, os amigos e familiares lamentaram a morte de Martins. “Meu amigo, saiba que vai fazer muita falta. Que você esteja nos braços do pai”, disse uma usuária do Facebook. “Meu amado primo descanse em paz, você vai deixar muita saudade a todos da família”, disse um parente.

Os familiares informaram aos que desejam prestar condolências que um cortejo saíra às 16h deste sábado (17) do Santa Juliana até o cemitério São João Batista.