Motorista de app luta com assaltantes e criminosos acabam presos em Rio Branco

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror na noite desta quarta-feira (14), na Rua Santa Inês, no bairro do Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações do profissional, ele recebeu uma chamada no Ramal da Castanheira, na região da Vila Acre, para buscar uma passageira que tinha como destino o bairro São Francisco, porém, no local, dois homens entraram no veículo.

Ao entrar na Rua Santa Inês, no bairro Aviário, o motorista foi rendido pela dupla. Os criminosos estavam com uma arma de brinquedo e anunciaram, porém, não esperavam a reação do motorista, que entrou em luta corporal com os bandidos no momento enquanto dirigia.

O veículo do profissional, um carro modelo Fiat Argo de cor preta, acabou ficando desgovernado e batendo em um poste de energia elétrica. Após a colisão, os bandidos saíram rapidamente do veículo e tentaram fugir.

Uma guarnição foi acionada e fez cerco ainda no bairro, conseguindo prender os dois criminosos. Na fuga, os bandidos se desfizeram do simulacro, mas a PM conseguiu localizar próximo ao local.

A vítima reconheceu os assaltantes e a dupla foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes ( Defla), para a tomada as medidas cabíveis.

O carro foi removido por um guincho e levado para o pátio de uma empresa de locação de veículo.