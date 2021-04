Mudança no Código de Trânsito permite “furar” sinal vermelho

Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, afirmou que as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) pretendem deixar a legislação menos burocrática e mais rigorosa. As medidas foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado e entraram em vigor na segunda-feira (12/4).

A conversão livre à direita mesmo quando o sinal está vermelho é uma das novas normas.

Entretanto, na prática, a mudança pode não surtir o efeito desejado. O motorista pode “ignorar” o semáforo fechado quando for virar à direita em alguns cruzamentos. Alguns países, como Canadá, e alguns estados dos Estados Unidos usam a mediada como forma de desafogar o trânsito.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!