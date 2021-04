Na delegacia, mulher descobre que homem que a assediava era namorado de seu marido

Uma professora de 41 anos, casada, mãe de dois filhos, moradora de Curitiba, decidiu fazer a coisa certa e denunciar à polícia um homem que estava a assediando pelo celular. Fez em sigilo, sem o marido saber, porque ele é muito ciumento. O que ela não esperava, e descobriu durante a prisão do assediador, o pedreiro Jean Carlos Neves, 51 anos, é que o criminoso era parceiro sexual do marido dela há anos. Tanto Jean, quanto o marido da vítima, foram presos, pois juntos armaram toda a situação.

Os assédios começaram na quinta-feira (15) pela manhã. A mulher recebeu mensagens de cunho sexual no celular, com Jean querendo marcar encontro com ela. A professora ficou muito nervosa, sem saber o que fazer. Mas se acalmou e passou a trocar mensagens com ele, para entender melhor quem era o homem e o que estava acontecendo.

Nisso, ela decidiu chamar a polícia. Com medo de alguma reação do marido ciumento, não contou nada a ele. Entregou à polícia as mensagens, fotos, áudios de Jean a assediando e vídeos que ele mandou, tendo relações sexuais com diversos outros parceiros.

Com a orientação da polícia, a professora aceitou o encontro nesta sexta-feira (16). Para garantir que ia se encontrar com a pessoa certa, pediu foto de Jean e do carro que ele usaria. Então ela foi ao local e hora marcados, ao lado de uma loja de eletrodomésticos no Sítio Cercado, junto com uma amiga e com a polícia.

Assim que a mulher fez menção de entrar no carro dele, a polícia abordou o assediador. Ele foi preso em flagrante por crime de importunação sexual.

Surpresa constrangedora

Conforme o delegado Rinaldo Ivanike, do 10.º Distrito Policial da capital, enquanto os investigadores vasculhavam o celular de Jean, encontraram mensagens muito comprometedoras: ele era parceiro sexual do marido da vítima assediada. E foi o próprio marido que passou o telefone da professora a Jean, que a partir das coisas que o parceiro falava, também ficou com vontade de ter relações sexuais com a professora.

No fim das contas, os dois homens foram presos pela importunação sexual contra a professora. Jean, é morador de Fazenda Rio Grande e, assim com o parceiro sexual, também é casado e tem esposa.

A mulher, quando soube de tudo na delegacia, entrou em estado de choque e começou a chorar e falar incessantemente. Ela não sabe por qual motivo o marido fez isso com ela, nem porque cedeu seu telefone ao assediador. Mas disse que desconfia que o relacionamento extraconjugal do marido possa ter começado depois que o filho mais novo deles nasceu.

Assista na reportagem de Lúcio André a abordagem, as mensagens de celular e a descoberta da “surpresa” na delegacia: