“Não aprendi dizer adeus”: Leonardo anuncia fim na carreira

Leonardo planeja sua aposentadoria da música sertaneja

Leonardo se consagrou na música sertaneja ao lado do irmão, Leandro, mas continuou o legado da dupla mesmo após a morte do familiar.

Desde então, ele percorre a estrada fazendo shows e lançando sucessos. Com a pandemia, no entanto, os planos do sertanejo foram adiados.

Ao invés dos projetos grandiosos, Leonardo teve que se contentar com as lives. A última realizada por ele foi com Gusttavo Lima, porém ela prepara mais uma reedição da apresentação, a Cabaré 3. Dessa vez, os convidados do marido de Poliana Rocha serão Xand Avião e Raí Saia Rodada.

Após a pandemia, os rumores que rondam os bastidores da música sertaneja, são sobre o desejo de Leonardo de se aposentar dos palcos.

O sertanejo, após rodar o Brasil com a turnês Amigos, dará sequência com uma nova tour Não Aprendi Dizer Adeus, que marcaria a despedida dele da carreira.

A ideia é a de reunir grandes hits que marcaram a sua trajetória com Leandro, assim como a carreira solo.

Além disso, Leonardo aguarda ansioso o lançamento de um filme, que já está pronto, contando a sua história na música brasileira. O roteiro é de Benedito Ruy Barbosa e deve ser lançado pós-pandemia.

FIM DA CARREIRA

O site Movimento Country chegou a divulgar que Leonardo que transformar a turnê Não Aprendi Dizer Adeus, que seria a despedida dos palcos, em uma grande celebração. A ideia é contar em todas as apresentações com um convidado especial.

SUBSTITUTO

Além disso, Leonardo tinha como objetivo eleger um ‘substituto’ a quem pudesse passar o bastão e continuasse o seu legado na música sertaneja. De início, as pretensões do artista era de contar com Eduardo Costa, mas os dois romperam a parceira e a amizade.