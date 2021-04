“Não vai ter jogo comigo”, diz atriz pornô após polêmica com Gabigol

A atriz pornô Elisa Sanches usou as redes sociais neste fim de semana para mandar um recado direto ao jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol. Os dois protagonizaram uma polêmica na semana passada após Elisa supostamente dizer que já ficou com o atacante do Flamengo.

Logo depois, em uma sequência de tweets, Gabigol negou qualquer envolvimento com a atriz: “Nunca nem vi”. Diante disso, Elisa gravou vídeos na função Stories no qual desabafou sobre o ocorrido e garantiu que Gabigol “não vai ter disposição de 90 minutos de jogo” com ela.

