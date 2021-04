Neymar discute com rival após expulsão e seguranças evitam briga

O retorno de Neymar aos gramados não foi como o esperado. Além de o PSG ter perdido a partida e a liderança do Francês para o Lille, o brasileiro foi expulso de campo.

Ao deixar o gramado, Neymar discutiu novamente com o atacante Djalo, no caminho do vestiário. O camisa 10 do PSG chegou a ir para cima do português, e os seguranças presentes tiveram que intervir, evitando uma briga entre os dois jogadores no túnel.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Aurelien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários