Neymar é expulso em retorno e PSG perde jogo e liderança do Francês

Atacante deixou o campo após receber o segundo cartão amarelo. Agora, time francês foca na Champions League para duelo com o Bayern

O Paris Saint-Germain perdeu a liderança para o Lille, neste sábado (3/4), ao ser derrotado, por 1 x 0, no Parque dos Príncipes, na capital francesa. O jogo também marcou a volta de Neymar, após dez jogos afastado por causa de lesão. O astro brasileiro acabou expulso no fim da partida.

O gol do canadense Jonathan David, aos 20 minutos da primeira etapa, garantiram o triunfo para o Lille, que chegou aos 66 pontos, contra 63 do PSG, que ainda viu o Monaco, também neste sábado, golear o Metz (nono colocado, com 42 pontos), por 4 x 0 e alcançar os 62 pontos.

Foto: Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

