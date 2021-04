Craque em campo, Neymar também tem fama de ser habilidoso com as cartas na mesa. Graças à sua notoriedade no pôquer, Neymar foi convidado a se tornar o embaixador cultural do site de apostas PokerStars.net.

“Neymar Jr. irá colaborar de perto com o PokerStars.net em uma série de projetos criativos inspirados no mundo da cultura, da arte, do design, da música e muito mais”, disse, em comunicado.

