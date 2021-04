Moradores do bairro formoso, Vila Rica, entraram em contato com o Jornal Juruá Informativa para fazer uma reclamação. Segundo os moradores que preferiram não se identificar, um homem passa a noite vigiando as casas para depois desligar os disjuntores elétricos, achando que assim conseguirar cortar a energia das cercas elétricas e poder roubar.

” A que ponto chegamos meu Deus, além de termos uma rua escura por falta de iluminação pública, ainda tem mais essa.” , disse.