No Acre, quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 terá de pagar multa de R$ 10 mil

No Acre, os fura-filas da vacina contra a Covid-19 pagarão caro por desrespeitarem as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou e o governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou a lei 3.726 que prevê multa de R$ 10 mil para quem atravessar a ordem de vacinação.

Além disso, os valores gastos com a dose também deverão ser ressarcidos ao erário público. Quem permitir, facilitar ou aplicar a vacina em pessoa que sabidamente não atendem a ordem de vacinação também estarão sujeitos à mesma penalidade.

A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial do Estado.