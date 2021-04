No interior, trio é preso com drogas: “Bandido bom é bandido preso”, diz delegado

A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens por envolvimento com o tráfico de drogas, além de apreender uma quantidade razoável de entorpecentes pronto para ser comercializado.

Na operação foram cumpridos dois mandados contra um homem de 26 anos e outro de 27 anos. Um terceiro homem que estava na companhia da dupla também foi levado à delegacia.

As investigações apontam que dias atrás, a dupla tinha se dirigido ao Ramal do Havaí- zona rural de Rodrigues Alves, e adquirido uma farta quantidade de entorpecente, que seriam comercializada no próximo fim de semana na região.

“Bandido bom é bandido preso. Em Mâncio Lima não ficará “pedra sobre pedra”, e quem estiver com senha na mão, tenha paciência que sua oportunidade vai chegar”, disse o delegado.