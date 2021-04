No meio de missa, padre anuncia que está apaixonado por mulher

“Meu coração se apaixonou”. Com essas palavras, o padre Riccardo Ceccobelli, sacerdote da diocese de Todi, no centro da Itália, anunciou que pendura a batina por amor. “Meu coração se apaixonou. Nunca tive a possibilidade de trair as promessas que fiz, mas quero tentar viver esse amor”, disse o padre Riccardo ao superior, o bispo Gualtiero Sigismondi, segundo um comunicado da diocese.

O padre, que contou a história à imprensa nesta terça-feira (13/4), foi suspenso do serviço e iniciou os trâmites para voltar ao estado laico, segundo a mesma fonte.

