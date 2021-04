Nova lei de trânsito: o que muda para quem tem ou trabalha com uma moto

Você já deve saber que a nova lei de trânsito entrou em vigor hoje (12). As principais alterações são: aumento da validade e do limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Porém, existem três mudanças especificas que só atingem a vida do motociclista. São elas:

O que muda na nova lei de trânsito para os motoqueiros e os motoboys?

A primeira mudança é específica para quem tem filhos ou utiliza a moto para transportar uma criança. Até a data de hoje, a legislação permitia que crianças maiores de 7 anos viajassem na garupa. Agora, a idade mínima é de 10 anos.

Andar com o farol da motocicleta apagado era considerado infração gravíssima, sujeito a multa, apreensão da CNH e até suspensão do direito de pilotar. Agora, passará só a ser considerado infração média, sujeito a multa de R$ 130,16.

Leia a matéria completa em AUTO ESPORTE, clique AQUI!