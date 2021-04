Nova ponte sobre o Rio Acre vai ligar o Bairro Quinze ao Aeroporto Velho

O governo do Estado abre no dia 27 de abril o processo de licitação para as obras da quinta ponte sobre o Rio Acre, que vai ligar os bairros Quinze e Aeroporto Velho, em Rio Branco.

A construção terá mais de 300 metros de extensão e fará parte de um sistema viário que visa conectar o segundo Terminal de Integração, na Sobral, ao Terminal Central, a fim de reduzir o tempo de trajeto dos ônibus daquela região da cidade.

O complexo viário terá ainda duplicação de ruas com dois sentidos, construção de acostamentos, além do reordenamento de todo o trânsito no entorno.

O prazo para execução das obras é de quatro meses a partir da assinatura da ordem de serviço.