Novos enfermeiros e profissionais são empossados para a Saúde da Capital

A cerimônia de posse aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) no Palácio do Comércio, em Rio Branco. No total foram 20 enfermeiros, 4 técnicos de labor psicólogos, 4 educadores e 4 agentes de vigilância que passaram pelo processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O prefeito Tião Bocalom (PP) disse que os novos concursados irão auxiliar na rede básica de saúde. “Devem atuar no atendimento básico, nas nossas unidades de saúde do município. Vão ajudar muito sobretudo na prevenção”.

Já o secretário de Saúde, Frank Lima, afirmou que os novos enfermeiros são importantes para atuarem nesse momento de pandemia. “É importante esse fortalecimento da rede, principalmente do atendimento básico, são todos muito bem vindos”.