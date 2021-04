O sexo oral causa câncer de boca?

O sexo desprotegido — inclusive o oral — leva ao aparecimento de diferentes doenças. Mas até câncer de boca? O leitor Adriano Lúcio Vieira nos mandou uma carta perguntando se existe uma relação específica entre o sexo oral e esse tipo de tumor.

Para tirar a dúvida, Veja SAÚDE conversou com o oncologista Augusto Mota, coordenador do Comitê de Tumores de Cabeça e Pescoço da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (Sboc). Ele contou que, ao contrário do que muita gente pensa, o sexo oral pode aumentar o risco de câncer de orofaringe, não exatamente de boca.

