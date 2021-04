Organizada do Palmeiras pede saída de Luan: “Ele não terá paz”

A paciência da torcida do Palmeiras com o zagueiro Luan parece ter chegado ao fim. Em mais uma atuação abaixo da média em um jogo decisivo do Alviverde, o defensor foi novamente bastante criticado nas redes sociais. A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, fez duras críticas ao beque na internet.

Em tom de ameaça, a organizada listou uma sequência de erros do zagueiro em jogos cruciais do Alviverde e criticou a escalação de Luan na Supercopa do Brasil nesse domingo, diante do Flamengo, que terminou com o bicampeonato do rubro-negro.

