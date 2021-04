“Pai tá off”: Neymar brinca sobre suposto affair no dia 1º de abril

Após ter supostas mensagens vazadas de conversas com uma cantora venezuelana, Neymar negou o affair. Nesta quinta, 1º de abril, o atacante do PSG novamente negou que esteja comprometido, mas não sem antes fazer uma brincadeira no dia da mentira.

“Depois de muita pressão dela, tenho que assumir…entrei para o time dos casados. Me apaixonei, o pai tá off!”, escreveu em seu Twitter.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Catherine Steenkeste/Getty Images

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários