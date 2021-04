Parceria entre clínica e hospital ofertam atendimentos gratuitos para pacientes com covid-19

Iniciativa do cardiologista Odilson Silvestre em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz

B-DAY

Modelo e bacharel em direito, Kailane Amorim foi a aniversariante desta quarta, 31, e tem motivos para comemorar a nova idade e também a boa fase como futura mamãe. Os parabéns da coluna para ela, que comemorou a data ao lado do amado, pecuarista André Parigot.

PONTE

Essa semana, governador Gladson Cameli em audiência com o ministro da Infraestrutura, recebeu a confirmação de que a ponte sobre o Rio Madeira será inaugurada este mês de abril.

#A ponte sobre o Madeira, elimina qualquer possibilidade de interrupção no tráfego entre nosso Estado o resto do Brasil, no período das enchentes.

ATITUDE

Iniciativa mais que louvável, a do cardiologista Odilson Silvestre, proprietário da Clínica Silvestre Santé, que em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz, estão ofertando atendimentos gratuitos para pacientes com covid-19. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato pelo n. 99987-7750.

Beleza pouca é bobagem quando falamos das amigas Marina Gontijo e Patrícia Mendes.

Vivas antecipados à jornalista Janice Dantas com desejo de felicidades por seu aniversário no domingo, 4, que será comemorado em família no aconchego de seu lar. Parabéns!

PLANETA FM

Radialista Degeane Santos, comemorou nesta quarta, 31, com seus ouvintes, os 23 anos de seu programa diário, o Planeta FM, na Rádio FM 93.3. Em sua mensagem, muita gratidão à Deus, patrocinadores e ouvintes. Parabéns, parabéns!

JASMIM SAMBAC

Mais um lançamento top do O Boticário! É a linha completa do Nativa SPA Jasmim Sambac, verdadeiro balsamo para um ritual de cuidados para o corpo e cabelos, que em sua fórmula tem ativos revigorante, efeito antioxidante, diminuindo os efeitos do estresse em até sete dias

#Uma grande novidade do portfólio é o óleo precioso antiestresse, com extrato de Jasmim Sambac e gotas nutritivas de quinoa. O óleo é um multibenefício, já que pode ser utilizado no corpo, rosto e cabelos, resultando em uma pele com uma aparência iluminada e revigorada.

#Para cuidar do corpo, tem a loção hidratante, em três versões (200ml, 400ml e refil), que nutre e ajuda a combater o processo oxidativo motivado pelo estresse, revigorando a mesma em até sete dias.

#E, ainda o sabonete líquido e em barra, esfoliante, que remove as células mortas da pele, sem resseca-la; o Body Splash, na fragrância suave de Jasmim Sambac, ideal para prolongar o frescor pós banho e usar em todo o corpo.

