O pastor José Olímpio, assessor do presidente da Assembleia de Deus de Alagoas, através da sua conta no Instagram desejou a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19 há mais de um mês e em estado gravíssimo.

“Esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”, escreveu publicação.

Ele ilustrou a fala com um print de um filme do ator, que é gay.