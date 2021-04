Paulo Gustavo completa 1 mês de internação por covid-19; entenda situação do ator

O estado de saúde do ator Paulo Gustavo continua crítico e ele segue intubado na UTI de um hospital na Zona Sul do Rio. Nesta terça-feira (13), faz um mês que o humorista foi internado em decorrência da COVID-19. Durante este período, o quadro clínico do artista apresentou altos e baixos e ele foi submetido a diferentes tipos de tratamento.

Internação

A hospitalização de Paulo Gustavo foi divulgada por sua assessoria de imprensa no dia 15 de março e pegou os fãs de surpresa. Dois dias antes, ele compartilhou uma mensagem de feliz aniversário para o marido nas redes sociais, sem mencionar qualquer problema de saúde. Seguindo orientação médica, ele procurou assistência para acompanhar a evolução de seu quadro clínico. Na ocasião, não foram divulgados maiores detalhes sobre o estado do ator. Nas redes sociais, seu marido, Thales Bretas, afirmou que o ator melhorava a cada dia e agradeceu a artistas e fãs pelas mensagens de carinho.

