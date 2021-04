Pescador pega pirarucu de 100 kg em RO: ‘Maior da minha vida’

O pescador Fábio Fregona ocupou a quarta posição dos vídeos mais assistidos do YouTube hoje após pescar um pirarucu de 100 kg em Rondônia. O vídeo foi publicado ontem e já alcançou mais de 800 mil visualizações.

Nas imagens, Fregona mostra o momento da captura do animal com uma câmera posicionada na cabeça. “Olha o tamanho disso, olha o tamanho do rabo desse peixe”, se impressiona nas imagens.”O peixe é um monstro”.

O pescador ainda comenta que esse foi o “maior peixe” que já viu na sua vida e que ainda acrescenta que o fato foi uma “realização de sonho”.

Fregona também comenta que estava preocupado em não machucar o animal e que, por isso, não conseguiu fazer as medidas de peso e comprimento na hora.

Eu estava com uma preocupação de tirar ele de água e devolver logo porque ele é um peixe muito frágil, ele respira por cima. Se a gente não devolver em condições ele pode morrer afogado. Então a minha preocupação era que ele pudesse sobreviver.

No vídeo, o pescador tenta realizar as medidas com base nas imagens e no tamanho do seu próprio caiaque e chega a conclusão de que o animal teria aproximadamente 2 metros de comprimento e 100 kg.

Fábio compartilhou o momento nas redes sociais e ainda recebeu o elogio de famosos, como Fernando da dupla com Sorocaba. “Você mereceu, meu amigo”, escreveu o sertanejo.

Atualmente, Rondônia está em período de defeso, que reflete uma “medida protetora de organismos aquáticos durante as fases mais críticas dos ciclos de reprodução de algumas espécies de peixe”, conforme cita comunicado da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. A pesca predatória do peixe está proibida até o dia 30 de abril.