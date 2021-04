Pesquisa: Jarude e Michelle se destacam como os vereadores mais atuantes

Pesquisa do Instituto Data Control aponta que os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT) são os que mais tem se destacado na opinião dos rio-branquenses.

Dos 400 eleitores ouvidos, 8,3% citaram o emedebista quando perguntados qual dos 17 parlamentares municipais vem fazendo o melhor trabalho por Rio Branco. Michelle aparece em segundo, com 6,5%.

Em terceiro lugar vem N. Lima (Progressistas), presidente da Câmara, com 3%, seguido por Samir Bestene, do mesmo partido, com apenas 1,8%.

Lene Petecão, Joaquim Florêncio e Arnaldo Barros têm, cada um, 0,8%. Marcaram 0,3% os vereadores Fábio Araújo, Raimundo Neném, Antônio Morais, Adailton Cruz, Hildegard Pascoal, Raimundo Castro e Irmael Machado. Os demais não pontuaram.

Apesar dos resultados, o que mais chama a atenção na pesquisa é a quantidade de pessoas que não souberam dizer qual dos vereadores mais tem trabalhado por Rio Branco: quase 60%. Mais de 17% responderam “Nenhum”.