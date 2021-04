PF apreende quase 30 quilos de cocaína e prende dois homens na BR-317

Durante fiscalizações de rotina, no começo da noite de sábado (10), no trecho da BR-317 que liga Epitaciolândia a Xapuri, um veículo tentou se evadir da fiscalização, empreendeu fuga e os dois passageiros desembarcaram do veículo em movimento.

Após acompanhamento tático, o veículo foi abordado e foram encontrados cerca de 26 kg de oxidado de cocaína.

O motorista e um dos passageiros que tentou fugir foram encontrados, encaminhados juntos com o material apreendido para a Polícia Federal em Epitaciolândia e responderão pelo crime de tráfico de drogas.