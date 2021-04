Planalto vê CPI da Covid inevitável e tenta impedir Renan na presidência

Com diagnóstico de que a criação da CPI da Covid-19 no Senado com foco na União será inevitável, ministros do Palácio do Planalto e lideranças governistas no Congresso passaram a concentrar as articulações em tentar “conter danos” maiores para o governo na comissão.

Um dos focos da articulação política é evitar que um senador de oposição, como Renan Calheiros (MDB-AL), assuma algum posto de destaque na CPI. O emedebista alagoano vem buscando apoio dos colegas na Casa para ser o presidente da comissão.

A articulação para conter o movimento de Renan tem sido comandada pela ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Nessa tarefa, ela conta com ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a quem não interessa o protagonismo de um adversário político regional.

Governistas articulam a indicação de um senador mais alinhado ao Planalto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), porém, tem defendido a indicação de um presidente e relator de perfil “independente e equilibrado”.

