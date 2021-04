PM frusta assalto e acaba baleando criminoso durante troca de tiros no Belo Jardim

Um assaltante ainda não identificado foi ferido com um tiro na virilha na noite desta quarta-feira (31), no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais miliares do 2° Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando os PMs foram informados de um roubo em andamento numa residência no Ramal da Zezé. Rapidamente, a guarnição se deslocou até o local e chegando no endereço informado, onde encontrou três criminosos em uma caminhonete modelo Hilux.

Na tentativa de se aproximar do veículo, os militares foram recebidos a disparos de arma de fogo e, assim, teve que revidar dando início a uma troca de tiros. No tiroteio, um dos criminosos acabou baleado na virilha. Já os outros comparsas acabaram presos e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das medidas cabíveis.

Na caminhonete estava todos os pertences da família vítima do roubo. Os membros da família foram encontrados amarrados dentro da casa e foram liberados e levados para a Delegacia de Flagrantes, para registrar um boletim de ocorrência.

Os PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o bandido ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

