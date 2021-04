Pocah e Ludmilla caem na porrada e briga é exposta antes do BBB21

Por essa ninguém esperava, Pocah e Ludmilla já brigaram feio no passado e vamos relembrar essa confusão envolvendo as cariocas. A nova sister e convidada do Big Brother Brasil 21 e cantora de funk, Pocah, já apanhou de Ludmilla por conta de uma música.

A briga aconteceu em 2012, o motivo foi pelo hit conhecido por Recalcada. Ludmilla diz que deu um soco na cara da cantora e a confusão iniciou quando a gravadora de ambas decidiu “dar” o single para Ludmilla.

A questão é que Ludmilla disse que não sabia que a compositora da canção era Pocah. Em uma entrevista com o Danilo Gentili no Programa The Noite (SBT) ela relatou:

“Eu ganhei uma música quando não era famosa. Aí eu gravei. Uma menina que era mais famosa que eu, na época gravou a música na minha frente”.

Ludmilla então deu detalhes da confusão: “Porrada! Eu não sabia nem que ia brigar e esquentou meu sangue. Ela caiu numa mesa de vidro e ficou falando que iria rasgar o rosto dela. Todo mundo veio nos separar. Rolou porrada mesmo”.

Pocah após cinco anos explicou: “Deram uma música que eu fiz para a Ludmilla gravar sem o meu consentimento. Eu nem sabia, ela muito menos”.

A nova sister do BBB 21 também fez questão de dizer que hoje as duas estão bem: “Hoje somos maduras o suficiente para deixar nossos problemas lá atrás, e eu a amo e a respeito demais”.