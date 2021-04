A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, em operação conjunta com Polícia Civil, realizou à apreensão de entorpecente, Bairro Pista em Sena Madureira, nesta quarta-feira (14), por volta dàs 11h20.

A ação foi fruto do trabalho de inteligência dos militares do 8° BPM e da Polícia Civil de Sena Madureira na repressão ao tráfico de droga.

Por esse fato, dois menores de idade foram conduzidos à delegacia de Polícia de Sena Madureira para lavratura dos procedimentos cabíveis.