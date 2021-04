Policiais civis são presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas

Dois policiais que ainda não tiveram os nomes divulgados foram presos pelos crimes de furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão foi resultado da operação “Guilhotina” que teve início na última sexta-feira (9) onde foram apreendidas 1,6 toneladas de maconha do tipo skunk, no município de Novo Airão, interior do Amazonas.

A ação foi coordenada pelos delegados Bruno Fraga e Rafael Allemand, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Polícia do Interior (DPI). A operação teve início após o DPI receber informações de que as drogas teriam sido subtraídas de um caminhão que estava estacionado dentro de uma marmoraria, na Avenida das Torres, em Manaus.

A polícia chegou até o endereço denunciado e no local teve acesso às imagens de câmeras de segurança. Nos vídeos é possível identificar um dos veículos que participou do roubo da carga de drogas, e foi por meio da placa deste carro que a polícia reconheceu um dos envolvidos no furto. A partir dessa primeira pessoa presa, as autoridades chegaram até a identidade dos outros dois envolvidos no caso.

A droga furtada estava em posse de dois policiais civis. A dupla foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva em bairros distintos da zona Centro-Sul.

Os indivíduos irão responder por furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão conduzidos à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.