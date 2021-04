Policial Militar atira contra própria companheira após discussão e ele é preso

O policial militar Luiz Cleiton Nascimento, cabo da 14ª Cicom, atirou contra a própria companheira, após uma briga de casal, na noite desta terça-feira (13), no Conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

e acordo com os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), uma denúncia via 190, informando que um homem entrou no apartamento e atirou contra a mulher depois de uma briga.

Ao chegarem no local, identificaram que o homem era o policial militar Luiz Cleiton e a vítima, era a sua companheira de 34 anos. Os populares informaram então que ele tinha socorrida a mulher no seu próprio veículo, de cor azul.

Ainda segundo a Rocam, eles acabaram encontrando o policial e o seu veículo no prego, foi quando Luiz explicou que ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que levou a companheira do policial militar para uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) e o policial militar encaminhado para o Batalhão de Guardas, onde está detido.

Nota PM

Informamos que a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da corporação está acompanhando o caso e será instaurado uma sindicância para analisar a conduta do policial.

Ressaltamos que o militar está preso e será mantido afastado de suas atividades operacionais até a conclusão do processo. Todos os elementos apresentados durante a ação investigatória serão apurados de forma transparente.

A Polícia Militar não compactua com abusos, excessos e comportamentos que contrariem a lei e a ordem, prezando sempre pelo bem comum, com o dever de servir, proteger e preservar os direitos individuais e coletivos.