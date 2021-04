Por que a covid-19 causa tantas dores no corpo?

Uma das primeiras pessoas infectadas com coronavírus no Brasil, Maria Espedita Pereira afirma ter sido internada no hospital com “47 anos e saído com 74”. Ela ouviu que a recuperação levaria um tempo, mas “esse tempo já dura um ano”.

Ela até hoje enfrenta sequelas como perda acentuada de peso e cabelo, pressão alta, falta de ar, abalo psicológico e dor, muita dor nas articulações das mãos, nas panturrilhas e nos calcanhares.

Hoje, sai pouco de casa e transita entre dores e inchaços, estes causados por corticoides que “pelo menos” aliviam bastante o sofrimento. “Não aguento mais tomar tantos remédios.”

Estudos apontam que relatos de dores persistentes nas articulações e nos músculos são comuns em pacientes com a chamada covid longa, uma condição que afeta pacientes infectados com coronavírus por semanas ou meses.

