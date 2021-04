Portuguesa x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

O sábado (17/4) será de jogos interessantes pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Na segunda e terceira colocações, Flamengo e Portuguesa se enfrentam em duelo importante da parte de cima da tabela de classificação.

Com uma grande campanha em 2021, mesmo jogando em casa, a Portuguesa quer surpreender o Flamengo, vencer e passar o rubro-negro na tabela. O time da Ilha do Governador tem 17 pontos contra 19 do time de Rogério Ceni.

O Flamengo vem de uma derrota por 3 x 1 para o Vasco na última rodada. O atual campeão precisa voltar a vencer para não ser ultrapassado na classificação. Com a estreia da Libertadores no meio de semana, é provável que Ceni entre com um time alternativo.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Portuguesa: Negueti; Muniz, Pedro, Diego Guerra e Luís Gustavo; Wellington Cézar, Mauro Silva, Cafu e Romarinho; Chay e Jhulliam. Técnico: Felipe Surian

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro. Técnico: Rogério Ceni

Data: sábado (17/4)

Horário: 21h05

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro

Transmissão: Record