Prefeitura assina contrato com nova empresa de limpeza

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), assinou contrato de prestação de serviços de limpeza em praças, parques, jardins, bueiro, boca de lobo, córregos e igarapés no município de Rio Branco, com nova empresa, nessa segunda-feira, 5, para atender as demandas que são de responsabilidade da Zeladoria.

“Foram contratados inicialmente 35 servidores para o posto de serviço de limpeza de praças, parques e jardins, 10 para o posto de serviço de limpeza de bueiros e boca de lobo e 10 para o posto de serviço de limpeza de córregos e igarapés, mas poderemos chegar a contratar até 130 servidores no período de vigência do contrato que é de 12 meses”, informou o secretário da SMZC, Joabe Lira.

Segundo o gestor, a Secretaria não interfere em nenhuma contratação, pois essa é uma das responsabilidades da empresa. Atualmente, quatro empresas terceirizadas são responsáveis pela limpeza de Rio Branco. “O contrato de uma encerrou semana passada, já contratamos e continuamos com as outras três. Então, temos quatro empresas terceirizadas”, disse Joabe.