Prefeitura de Rio Branco lança processo seletivo com vagas para a Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde, em Rio Branco, lançou um edital nesta sexta-feira (9) com vagas para diversos profissionais da área de saúde.

O processo seletivo simplificado oferece oportunidade para médico clínico geral (5 vagas), pediatra (5 vagas), ginecologista (2 vagas) e médico especialista em saúde da família (3 vagas).

Os especialistas devem atuar na Atenção Primária, de acordo com a publicação, durante a pandemia do novo coronavírus.

A contratação será feita a partir da análise curricular e de títulos, com vigência de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período, e podendo ser rescindido de pleno direito, antes desse prazo, mediante simples comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, devidamente fundamentado, a interesse da administração.

O salário base para clínico geral é de R$ 1.865,16, com gratificação de R$ 5.300,00 e carga horária de 40 h semanais. Para os demais cargos, a remuneração é R$ 2.424,71 de salário base, e R$ 4.500,00 de gratificação, com 20h semanais.

As inscrições serão realizadas via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, através dos endereços eletrônicos www.riobranco.ac.gov.br e processoseletivosemsa2021.riobranco.ac.gov.br.