Prefeitura do AC cria fundo orçamentário para comprar vacina contra covid-19

A Prefeitura de Manoel Urbano anunciou na manhã desta terça-feira (6), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a instituição de um fundo para aquisição de vacinas contra à covid-19 para o município.

A lei que entra em vigor já a partir desta terça e assinada pelo prefeito Tanízio Sá, autoriza o Poder Executivo a alocar, por meio de programas e ações, dotação orçamentária específica para aquisição de imunizantes.

Um fundo especial foi criado para juntar os recursos. Um comitê gestor também foi formado para acompanhar o processo.

“Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aderir intenção de compra ao Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, bem como a outros existentes, através de manifestação de interesse de adesão, que será realizada por meio de ofício do Chefe do Poder do Executivo, dizendo da intenção de adquirir a referida vacina, bem como a quantidade desejada”, diz um trecho.

A Prefeitura também anunciou a compra de medicações e autorização de dispensa de licitação para contratação de profissionais.