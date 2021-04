Presidente do Corinthians recebe líderes de torcida organizada para reunião

Diretores e associados da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, estiveram, nesta quinta-feira, na sede do clube, o Parque São Jorge, para um encontro com o presidente Duilio Monteiro Alves.

Eles foram recebidos na sala da presidência para uma conversa sobre pautas diversas, e a reunião passou de duas horas de duração.

Leia a matéria completa no GE, clique AQUI!

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians