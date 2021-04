Presidente do Santos, Rueda detalha projeto de nova Vila Belmiro

O presidente do Santos, Andres Rueda, completa nesta segunda-feira (12/4) a marca de 100 dias à frente do clube. Ele concedeu uma entrevista coletiva, através de uma “live”, para comentar sobre os principais acontecimentos de sua gestão. Um dos assuntos abordados foi a negociação pela construção do novo estádio, que será erguido no lugar do Urbano Caldeira, a conhecida Vila Belmiro, com a WTorre.

O dirigente revelou que o Santos está em “negociações avançadas” com a construtora em relação ao projeto de construção da nova arena. Rueda detalhou o andamento de todo o processo aos torcedores e disse que os sócios terão participação na decisão final da proposta.

