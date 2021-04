Puxado por Messi, vestiário do Barcelona sonha com retorno de Neymar

Neymar tem nos vestiários do Barcelona um grande aliado para um retorno ao clube espanhol.

Apesar do fato de o brasileiro parecer perto de renovar com o Paris Saint-Germain até 2026 , jogadores, principalmente os que jogaram com ele há alguns anos, o querem de volta.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, há unanimidade no plantel, que preferem a incorporação de Ney do que as contratações de Georginio Wijnaldum e Memphis Depay. Messi puxa a fila pela contratação do antigo parceiro e o técnico Koeman também já se mostrou favorável.

A exibição de Neymar no primeiro tempo contra o Bayern foi uma nova amostra do talento do brasileiro e no elenco do culé está claro que sua chegada seria de grande ajuda para o objetivo de vencer a Liga dos Campeões.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o Barça não descarta abordar o PSG para tentar o retorno do brasileiro, apostando que os franceses só tem mais um ano de contrato com o atacante e essa janela é a última opção que tem para conseguir algum dinheiro com Neymar, pelo qual pagaram 222 milhões.

Soma-se a isso o interesse do PSG em Ousmane Dembélé e também em Antoine Griezmann. O segundo, porém, não quer ser moeda de troca e muito menos ir para o PSG, já que é declarado apoiador do Olympique de Marseille.

Por fim, os espanhóis apontam que salário é um empecilho para a volta de Neymar, que também teria que desistir do processo contra o Barça para voltar.