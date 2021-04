Radialista da Difusora Acreana precisa de ajuda para custear tratamento de saúde

O radialista Edmar Bezerra Ramos, de 70 anos, que durante mais de 40 trabalhou como locutor da Rádio Difusora Acreana ( RDA), está precisando de ajuda financeira e de assistência médica. Sem plano de saúde e aposentadoria, o radialista adoeceu no início do ano e, mesmo morando em companhia de um filho e da nora, está passando por privações. Ele precisa de ajuda para custear exames, fraldas geriátricas e até mesmo para alimentação especial.

Bezerra perdeu a esposa faz quatro, quando ela faleceu de causas naturais. Desde então, segundo familiares, mesmo ainda trabalhando, ele passou a demonstrar depressão, doença,que se intensificou nos últimos meses ao ponto de deixá-lo acamado.

Além da depressão, o radialista foi diagnosticado com problemas cardíacos ao ponto de ter dificuldades para se mexer ou se levantar da cama. “Ele precisa de ajuda para tudo”, disse uma hora do radialista.

Amigo e e familiares estão fazendo uma vaquinha na Internet em busca de recursos para custear as despesas. Bezerra reclama de momentos de dores e ânsia de vômito, “além de agonia na cabeça”.