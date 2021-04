Reforma e ampliação da pista de pouso do aeródromo de Santa Rosa do Purus

O 7° Batalhão de Engenharia de Construção (Batalhão Barão do Rio Branco) realiza a mobilização de meios (equipamentos de engenharia, insumos e recursos humanos) para a construção da nova pista de pouso e decolagem, em concreto, no município de Santa Rosa do Purus/AC, na fronteira do Brasil com o Peru, onde está localizado o Pelotão Especial de Fronteira do 4° Batalhão de Infantaria de Selva.

Uma complexa operação logística está em andamento, com cerca de 200 viagens e cada uma com duração de 12 dias, para transportar todos os meios necessários para construir o primeiro aeródromo do Acre com pista de pavimento rígido medindo 1,2 quilômetros de extensão, 30 metros de largura e espessura de 25 centímetros e atenderá a demanda dos próximos 50 anos, proporcionando maior segurança, qualidade e menor custo de manutenção.

O Batalhão Barão do Rio Branco emprega em sua plenitude toda sua capacidade da Função Logística de Engenharia para reunir o conjunto de atividades referentes à logística de material de engenharia com o objetivo de obter, adequar, manter e reparar infraestrutura física que atenda às necessidades da Força Terrestre e da população local, em Cooperação e Coordenação com Agências governamentais dos níveis federal, estadual e municipal.