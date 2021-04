Regulamento, VAR, polêmica…veja os detalhes da Supercopa do Brasil

Considerada um sucesso no ano passado, a Supercopa do Brasil terá sua segunda edição realizada neste domingo (11/4), a partir das 11h.

O duelo desta vez será entre o atual campeão brasileiro, o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil 2020, o Palmeiras.

A previsão de chegada das delegações a Brasília é nesta sexta-feira (9/4), sede do confronto até então, mas uma polêmica decisão judicial pode obrigar remanejamento ou adiamento.

O Governo do Distrito Federal (GDF) recorreu, ainda na quinta-feira, contra a decisão que permite o retorno de medidas mais restritivas, o que poderia instaurar um novo lockdown. Caso não consiga derrubar a liminar, a Supercopa pode mudar de cidade, em nova data.

Independentemente do local – embora Brasília seja praticamente certa, inclusive com o troféu já percorrendo a cidade nessa quinta -, a competição seguirá o mesmo regulamento.

Será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será decidida nos pênaltis. Assim como na edição do ano passado, a Supercopa contará com a utilização do Árbitro de Vídeo (VAR).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a premiação total de R$ 7 milhões aos clubes. O campeão vai faturar R$ 5 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 2 milhões.

Quem joga em casa?

Sem público e sem preferência. A Supercopa do Brasil no Mané Garrincha também se destaca pela neutralidade de ambiente.

O mando de campo da partida pertence à CBF, portanto não há qualquer tipo de vantagem. A entidade também informou que os ex-jogadores Zinho e Djalminha serão os embaixadores desta edição.

Os craques dos anos 90 fizeram história com as camisas de ambos os times e irão entrar com o troféu em campo, além de entregá-lo ao campeão.

Programação

O Flamengo deve ser o primeiro a chegar a Brasília nesta sexta. O time deixa o Rio de Janeiro no fim da tarde e ao chegar na capital vai direto para um hotel no Setor Hoteleiro Norte.

Antes da partida, o Rubro-Negro tem programado um treino no DF no sábado. Já o Palmeiras deixa São Paulo na noite de sexta e pousará na cidade-sede do duelo já no fim da noite.

O clube ainda não divulgou a programação da véspera da partida, mas também ficará em hotel no Setor Hoteleiro Norte.