Renda Brasil 2021 está pronto e deve ser lançado em alguns meses

Durante um evento digital, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa social, Renda Brasil, está perto de ser lançado pelo Governo Federal.

Ele afirmou que o governo consultou os especialistas que criaram o Bolsa Escola e o Bolsa Família para desenvolver o novo programa social.

Guedes disse ainda que João Roma, ministro da Cidadania, é quem irá contribuir para melhorar a proposta atual do Renda Brasil.

A iniciativa prevê a união do Bolsa Família com outros benefícios concedidos pelo governo, como o auxílio emergencial.

Além disso, a medida social também serviria para promover a gestão do atual presidente da república, Jair Bolsonaro, da mesma forma que o Bolsa Família foi para Lula da Silva.

De acordo com informações de bastidores, o programa deve ser divido em quatro eixos, são eles:

-Primeira infância

-Renda cidadã

-Prêmios por méritos

-Emancipação cidadã

O eixo referente à emancipação cidadã permitiria a criação da Carteira Verde e Amarela Digital. A carteira servirá para empresas que queiram, com menos custo, contratar pessoas com menores salários e com redução de encargos.

O programa também disponibiliza um regime de capitalização para a aposentadoria, que permite que o trabalhador tenha uma poupança individual, além da contribuição para o fundo do INSS. Contudo, será possível a criação do seguro-desemprego privado.

Renda básica

No fim dos pagamentos do auxilio emergencial em 2020, já haviam discussões sobre a possibilidade da criação do programa Renda Brasil. Na ocasião, este seria o programa de renda básica do governo, porém não foi adiante.

No entanto, é provável que o Governo crie um programa semelhante ao Bolsa Família. Porém que atenda mais pessoas.

Apesar de o governo não ter se manifestado sobre o assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou ressentimento pelo projeto ainda ser viável.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informa que, atualmente, aproximadamente 60 milhões de pessoas estão sem nenhum tipo de renda no país. Neste sentido, um projeto com renda básica fixa serviria para atender este público.