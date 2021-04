Rio Branco integra grupo de municípios que querem comprar vacina russa Sputnik V

Rio Branco poderá receber doses da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 no mês que vem caso sejam bem-sucedidas as negociações entre o consórcio Conectar, da qual o município faz parte, e o Fundo Soberano Russo para a compra do imunizante.

O grupo reúne cerca de 2 mil prefeitos brasileiros que manifestaram o interesse de adquirir as doses após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir, no começo do ano, que estados e municípios podem comprar vacinas e imunizar suas populações de forma independente do Ministério da Saúde. O governo federal, no entanto, ainda precisa regulamentar a lei.

O primeiro lote a ser entregue ao consórcio terá até cinco milhões de doses e será enviado três semanas após a assinatura do contrato, que deve ocorrer ainda em abril. Outros 25 milhões de doses podem ser distribuídos aos prefeitos no segundo semestre deste ano.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda precisa aprovar o uso emergencial da vacina russa. Apesar disso, o Ministério da Saúde já anunciou a compra de 10 milhões de doses, com entrega prevista até junho.

O consórcio do qual Rio Branco faz parte foi criado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).